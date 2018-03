Petista considera que manutenção de Índio é ‘desafiar inteligência do cidadão’

Rodrigo Alvares

O prefeito de Osasco, Emídio de Souza (PT), comentou no início da noite desta segunda-feira, 19, durante inauguração do comitê administrativo do candidato ao governo de São Paulo, Aloizio Mercadante (PT), as declarações do vice de José Serra, Índio da Costa (DEM), sobre relação do PT com as Farc e ao narcotráfico.

“Para um cidadão da estatura do Serra, ele não merece um vice como esse; olha que ele, para escolher vice também é brincadeira. Basta ver o (governador de SP) Alberto Goldman”. Para Emídio, o País corre sério risco caso José Serra seja eleito tendo Índio como vice e acrescentou: “Tivemos dois grandes vices em 25 anos de redemocratização, que foram José Sarney e José Alencar. Bancar o Índio é desafiar a inteligência do cidadão”.