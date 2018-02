Pesquisa CNT/Sensus será divulgada na segunda-feira às 10h30

Por Sandra Manfrini

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulga na segunda-feira, às 10h30, a 101ª Pesquisa CNT/Sensus, que revela a intenção de voto dos entrevistados para presidente da República. A pesquisa, feita com 2 mil pessoas, em 136 municípios de 24 Estados, perguntou ainda, dentre Dilma Rousseff, José Serra e Marina Silva qual teria mais capacidade e experiência administrativa para governar o País.

De acordo com a CNT, a pesquisa traz ainda a avaliação do governo e do desempenho pessoal do presidente Lula, além da opinião dos entrevistados sobre a qualidade dos serviços públicos, corrupção e sobre aumento de preços. A divulgação do documento será feita na sede da entidade em Brasília.