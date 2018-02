Pelo Twitter, Paulo Bernardo diz que nova legislação de mídia ainda está em estudo

Jair Stangler

O ministro Paulo Bernardo, das Comunicações, afirmou nesta quinta-feira, 27, em seu Twitter, que o governo ainda não decidiu sobre a proposta de concessão única para os veículos de comunicação. Questionado por um internauta, o ministro afirmou que “Basta ler a matéria para concluir que não decidimos nada. quando houver decisão, enviaremos ao Congresso.”

Veja também:

Convergência de mídia leva governo a desistir de veto à propriedade cruzada

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Anatel volta a fiscalizar áreas da radiodifusão

Cenário: Orientação de Dilma é menos ideologia

Na edição desta quinta-feira, 27, o jornal ‘O Estado de S.Paulo’ informou que o governo estuda a possibilidade de desistir do veto à propriedade cruzada e de permitir a concessão única. Para o governo, a discussão sobre propriedade cruzada ficou obsoleta em decorrência do desenvolvimento tecnológico e da convergência de mídias.

A outra internauta, o ministro afirmou ainda sobre a reportagem do ‘Estado’: “O que leu é apenas matéria sobre uma das possibilidades futuras, na regulação do setor. Não se assuste com um debate que está começando. rsrs. Ainda vamos falar muito a respeito.”