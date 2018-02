Pelo Twitter, Aldo Rebelo provoca ambientalistas

Através de sua conta no Twitter, o deputado federal Aldo Rebelo (PCdoB) fez uma provocação aos ambientalistas. Em post da segunda-feira, 4, o deputado comentou o frio em São Paulo e questionou: “Cadê a turma do aquecimento global? Nas lojas, ora, ora, comprando o último aquecedor… Elétrico! E viva Belo Monte!”

Rebelo foi o relator do Código Florestal na Câmara – alvo da disputa entre ambientalistas e ruralistas e também motivo de racha na base aliada ao governo no mês de maio. No dia de maior tensão na discussão sobre o Código Florestal, a ambientalista e ex-candidata à Presidência pelo PV, Marina Silva, acusou o deputado de incluir “contrabandos” no texto do projeto. O deputado respondeu acusando o marido de Marina, Fabio Vaz de Lima, de fazer contrabando de fato. Relembre o episódio.