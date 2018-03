Pelo Dia da Mulher, Dilma grava ‘Mais Você’ com Ana Maria Braga

Rosana de Cassia

BRASÍLIA – A presidente Dilma Rousseff viaja ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 28, onde deverá permanecer no mínimo cinco horas. Ela vai exclusivamente para gravar entrevista ao programa “Mais Você”, de Ana Maria Braga, na TV Globo. A entrevista será exibida na terça-feira, 8, da próxima semana, quando é comemorado o “Dia da Mulher”.

Na semana passada Dilma recebeu no Palácio da Alvorada a apresentadora Hebe Camargo, para um café da manhã. Ela gravou para a estreia do programa de Hebe na Rede TV, no dia 15 de março.

Dilma terá, antes de embarcar pra Brasília, um encontro com o governdor do Rio, Sergio Cabral, e o prefeito da capital, Eduardo Paes, às 15h na Base Aérea do Galeão.