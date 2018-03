Peemedebistas de SP criticam Kassab

Julia Duailibi

As orelhas do prefeito paulistano, Gilberto Kassab (DEM), devem ter ficado bastante vermelhas nesta tarde. Em reunião da executiva do diretório paulista do PMDB, o prefeito foi bombardeado por alguns peemedebistas, para quem Kassab estaria usando o partido ao dizer que migrará para a legenda.

De acordo com esse grupo, o prefeito quer se fortalecer nas negociações para ingressar no PMDB e tem mantido a decisão em banho-maria para aumentar o seu cacife. “Essa indefinição só atrapalha o partido”, teria dito Antonio Neto, presidente da CGBT (Central Geral dos Trabalhadores do Brasil) na reunião da qual participaram cerca de 40 pessoas.

Por trás da insatisfação, a disputa por espaço na Prefeitura. Kassab teria sinalizado aos peemedebistas que aumentaria o espaço da legenda no governo. Mas, por enquanto, não ofereceu nada ao PMDB paulista.