Pedido para CPI das Privatizações é protocolado na Câmara com 185 assinaturas

Eduardo Bresciani, do estadão.com.br

Após conferência da Secretaria-Geral da Mesa Diretora verificou-se o apoio de 185 parlamentares à CPI das privatizações proposta pelo deputado Protógenes Queiroz (PC do B-SP). Inicialmente, o parlamentar estimou em 206 o número de colegas que assinaram. Mesmo com o novo número, foi atingido o mínimo necessário, que é de 171. Caberá agora ao presidente Marco Maia (PT-RS) decidir pela criação ou não da comissão ao analisar se tem um fato determinado a ser investigado. Ele pediu à secretaria-geral da Mesa que emita um parecer sobre o tema e só deve tomar sua decisão em 2012.

O protocolo feito pelo deputado Protógenes nesta manhã tinha 197 assinaturas. Delas, sete não conferem e cinco estavam repetidas. Segundo a secretaria-geral da Mesa não é possível mais incluir ou retirar as assinaturas do requerimento.

O requerimento pede a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara para investigar as privatizações realizadas no governo Fernando Henrique Cardoso. A ação tem como base o livro A Privataria Tucana, do jornalista Amaury Ribeiro Jr, que no ano passado esteve envolvido no escândalo da violação de sigilo fiscal de pessoas ligadas ao PSDB.

Veja abaixo a lista dos deputados que assinaram a CPI:

1 ABELARDO CAMARINHA PSB SP

2 ADEMIR CAMILO PSD MG

3 ADRIAN PMDB RJ

4 ALBERTO FILHO PMDB MA

5 ALESSANDRO MOLON PT RJ

6 ALEXANDRE LEITE DEM SP

7 ALICE PORTUGAL PCdoB BA

8 ALINE CORRÊA PP SP

9 ALMEIDA LIMA PPS SE

10 AMAURI TEIXEIRA PT BA

11 ANDRÉ FIGUEIREDO PDT CE

12 ANDRE MOURA PSC SE

13 ANDRE VARGAS PT PR

14 ÂNGELO AGNOLIN PDT TO

15 ANGELO VANHONI PT PR

16 ANÍBAL GOMES PMDB CE

17 ANTHONY GAROTINHO PR RJ

18 ANTONIO BALHMANN PSB CE

19 ARIOSTO HOLANDA PSB CE

20 ARNON BEZERRA PTB CE

21 ARTUR BRUNO PT CE

22 ASSIS CARVALHO PT PI

23 ASSIS DO COUTO PT PR

24 ASSIS MELO PCdoB RS

25 BETO FARO PT PA

26 BIFFI PT MS

27 BOHN GASS PT RS

28 BRIZOLA NETO PDT RJ

29 CABO JULIANO RABELO PSB MT

30 CARLOS ZARATTINI PT SP

31 CHICO ALENCAR PSOL RJ

32 CHICO D’ANGELO PT RJ

33 CHICO LOPES PCdoB CE

34 CIDA BORGHETTI PP PR

35 CLÁUDIO PUTY PT PA

36 CLEBER VERDE PRB MA

37 DANIEL ALMEIDA PCdoB BA

38 DANILO FORTE PMDB CE

39 DELEGADO PROTÓGENES PCdoB SP

40 DEVANIR RIBEIRO PT SP

41 DOMINGOS DUTRA PT MA

42 DR. GRILO PSL MG

43 DR. JORGE SILVA PDT ES

44 DR. PAULO CÉSAR PSD RJ

45 DR. ROSINHA PT PR

46 DR. UBIALI PSB SP

47 EDINHO ARAÚJO PMDB SP

48 EDSON EZEQUIEL PMDB RJ

49 EDSON SILVA PSB CE

50 EFRAIM FILHO DEM PB

51 ELCIONE BARBALHO PMDB PA

52 ELIANE ROLIM PT RJ

53 EMILIANO JOSÉ PT BA

54 ENIO BACCI PDT RS

55 ERIKA KOKAY PT DF

56 EUDES XAVIER PT CE

57 EVANDRO MILHOMEN PCdoB AP

58 FÁTIMA BEZERRA PT RN

59 FERNANDO FERRO PT PE

60 FERNANDO FRANCISCHINI PSDB PR

61 FERNANDO MARRONI PT RS

62 FRANCISCO ARAÚJO PSD RR

63 FRANCISCO ESCÓRCIO PMDB MA

64 FRANCISCO PRACIANO PT AM

65 GABRIEL GUIMARÃES PT MG

66 GERALDO SIMÕES PT BA

67 GIACOBO PR PR

68 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL

69 GLAUBER BRAGA PSB RJ

70 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

71 HENRIQUE FONTANA PT RS

72 HENRIQUE OLIVEIRA PR AM

73 IRACEMA PORTELLA PP PI

74 IVAN VALENTE PSOL SP

75 IZALCI PR DF

76 JAIR BOLSONARO PP RJ

77 JANDIRA FEGHALI PCdoB RJ

78 JANETE CAPIBERIBE PSB AP

79 JANETE ROCHA PIETÁ PT SP

80 JÂNIO NATAL PRP BA

81 JEAN WYLLYS PSOL RJ

82 JÔ MORAES PCdoB MG

83 JOÃO ANANIAS PCdoB CE

84 JOÃO PAULO CUNHA PT SP

85 JOÃO PAULO LIMA PT PE

86 JORGINHO MELLO PSDB SC

87 JOSÉ DE FILIPPI PT SP

88 JOSÉ GUIMARÃES PT CE

89 JOSÉ MENTOR PT SP

90 JOSE STÉDILE PSB RS

91 JOSEPH BANDEIRA PT BA

92 JOSIAS GOMES PT BA

93 KEIKO OTA PSB SP

94 LAERCIO OLIVEIRA PR SE

95 LAUREZ MOREIRA PSB TO

96 LEONARDO MONTEIRO PT MG

97 LINCOLN PORTELA PR MG

98 LOURIVAL MENDES PTdoB MA

99 LUCI CHOINACKI PT SC

100 LUCIANA SANTOS PCdoB PE

101 LUCIANO CASTRO PR RR

102 LUIZ ALBERTO PT BA

103 LUIZ CARLOS PSDB AP

104 LUIZ COUTO PT PB

105 LUIZ NOÉ PSB RS

106 LUIZA ERUNDINA PSB SP

107 MANATO PDT ES

108 MANUELA D’ÁVILA PCdoB RS

109 MARCELO MATOS PDT RJ

110 MÁRCIO MACÊDO PT SE

111 MARCON PT RS

112 MARCOS MEDRADO PDT BA

113 MARCOS ROGÉRIO PDT RO

114 MARINA SANTANNA PT GO

115 MARLLOS SAMPAIO PMDB PI

116 MAURÍCIO QUINTELLA LESSA PR AL

117 MAURO BENEVIDES PMDB CE

118 MAURO LOPES PMDB MG

119 MENDONÇA PRADO DEM SE

120 MIRIQUINHO BATISTA PT PA

121 MIRO TEIXEIRA PDT RJ

122 NAZARENO FONTELES PT PI

123 NELSON BORNIER PMDB RJ

124 NELSON MARCHEZAN JUNIOR PSDB RS

125 NELSON MARQUEZELLI PTB SP

126 NELSON PELLEGRINO PT BA

127 NEWTON LIMA PT SP

128 ONOFRE SANTO AGOSTINI PSD SC

129 ONYX LORENZONI DEM RS

130 OSMAR JÚNIOR PCdoB PI

131 OSMAR SERRAGLIO PMDB PR

132 PADRE JOÃO PT MG

133 PADRE TON PT RO

134 PASTOR MARCO FELICIANO PSC SP

135 PAUDERNEY AVELINO DEM AM

136 PAULO FEIJÓ PR RJ

137 PAULO FOLETTO PSB ES

138 PAULO FREIRE PR SP

139 PAULO PIMENTA PT RS

140 PAULO RUBEM SANTIAGO PDT PE

141 PAULO WAGNER PV RN

142 PEDRO UCZAI PT SC

143 PEPE VARGAS PT RS

144 PERPÉTUA ALMEIDA PCdoB AC

145 POLICARPO PT DF

146 PROFESSOR SETIMO PMDB MA

147 RAIMUNDÃO PMDB CE

148 REBECCA GARCIA PP AM

149 REGINALDO LOPES PT MG

150 REGUFFE PDT DF

151 RENAN FILHO PMDB AL

152 RICARDO BERZOINI PT SP

153 RICARDO IZAR PSD SP

154 ROGÉRIO CARVALHO PT SE

155 ROMÁRIO PSB RJ

156 RONALDO FONSECA PR DF

157 RONALDO ZULKE PT RS

158 RUBENS BUENO PPS PR

159 RUBENS OTONI PT GO

160 SANDES JÚNIOR PP GO

161 SANDRO ALEX PPS PR

162 SEBASTIÃO BALA ROCHA PDT AP

163 SEVERINO NINHO PSB PE

164 SIBÁ MACHADO PT AC

165 SILVIO COSTA PTB PE

166 SUELI VIDIGAL PDT ES

167 TAUMATURGO LIMA PT AC

168 TIRIRICA PR SP

169 VALDEMAR COSTA NETO PR SP

170 VALMIR ASSUNÇÃO PT BA

171 VANDER LOUBET PT MS

172 VANDERLEI SIRAQUE PT SP

173 VICENTE CANDIDO PT SP

174 VICENTINHO PT SP

175 VIEIRA DA CUNHA PDT RS

176 WALDENOR PEREIRA PT BA

177 WALTER TOSTA PSD MG

178 WASHINGTON REIS PMDB RJ

179 WELITON PRADO PT MG

180 WELLINGTON FAGUNDES PR MT

181 WEVERTON ROCHA PDT MA

182 WILSON FILHO PMDB PB

183 WOLNEY QUEIROZ PDT PE

184 ZÉ GERALDO PT PA

185 ZOINHO PR RJ