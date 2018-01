Pedido de julgamento do mensalão ocupa Trending Topics do Brasil

Lilian Venturini, do estadão.com.br

Em meio às amenidades comuns ao Trending Topics do Brasil no Twitter, uma hashtag de protesto ocupa o espaço desde a noite de quinta-feira, 14. A #julgamentomensalaoja chegou a ficar em primeiro lugar da lista dos termos mais mencionados da rede e nesta sexta, 15, ainda continua entre os dez mais.

Nas mensagens, os internautas pressionam o Supremo Tribunal Federal (STF) a julgar os 38 réus do processo que investiga o suposto esquema de compra de votos de parlamentares, revelado em 2005. “A população está exigindo que o STF acelere o julgamento do mensalão e evite a impunidade”, disse uma internauta.

No fim de março, reportagem do Estado mostrou que o processo pode esvaziar com a prescrição, em agosto, do crime de formação de quadrilha. A acusação, mencionada ao menos 50 vezes na denúncia do Ministério Público, é considerada central do esquema. Entre os 38 réus do processo, 22 respondem por formação de quadrilha.

Na última semana, o ministro Joaquim Barbosa, relator do processo, afirmou que a o julgamento deve ocorrer em 2012.

