PDT vai reconduzir Lupi à presidência do partido

Eduardo Bresciani, do Estadão.com.br

O PDT vai realizar sua convenção no próximo dia 25 de março para reconduzir o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, à presidência do partido. Segundo o presidente em exercício, Manoel Dias, está sendo construída uma chapa única para a eleição, mas ainda não foi definido quem ficará com a primeira vice-presidência e assumirá a função de Lupi se ele renovar sua licença.

Dias minimizou ainda os problemas que o partido enfrentou junto ao governo por ter tido dissidências na votação do salário mínimo. Ele reafirmou que o partido continuará aliado ao governo Dilma e destacou que na votação sobre a tabela do Imposto de Renda o alinhamento ao planalto deverá ser maior. “Não é uma questão programática”, disse.