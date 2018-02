PDT reivindicará mais um ministério no novo governo

Fonte: Agência Brasil

O PDT, que hoje tem o Ministério do Trabalho e Emprego na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quer mais uma pasta no governo da presidenta eleita, Dilma Rousseff. O deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP) disse que o partido se reunirá na próxima semana para avaliar qual será o ministério a ser pleiteado à equipe de transição de governo.

“Talvez seja um ministério da área social”, afirmou o parlamentar. Paulo Pereira da Silva acrescentou que partidos como o PMDB “já têm ministério demais no governo”.