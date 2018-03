Paulo Paim reafirma que votará contra salário mínimo de R$ 545

Andrea Jubé Vianna

O senador Paulo Paim (PT-RS) reafirmou na tarde desta quinta-feira que votará contra o projeto de lei do governo que reajusta o salário mínimo para R$ 545. A declaração de Paim afasta a hipótese de a bancada no Senado se recompor com o Planalto após o desempenho do PT na Câmara, em que dois petistas votaram contra o governo.

Paim adiantou que apresentará uma emenda sugerindo a antecipação de 2,75% do aumento previsto para 2012, a fim de garantir o reajuste do salário para R$ 560. “No ano que vem, em janeiro, ao invés dos 14% acenados pelo governo, o reajuste seria de 11%”, justificou o petista. Mas ele ressalvou que se o governo sinalizar com alguma alternativa para extinguir o fator previdenciário e criar uma política permanente de aumento dos aposentados, nesta hipótese ele vota a favor dos R$ 545.

Paim acha que atrairá simpatizantes na Casa para sua proposta. De antemão, ele cita o apoio integral de seus conterrâneos, os senadores Pedro Simon (PMDB-RS) e Ana Amélia (PP-RS). Mesmo assim, ele reconhece que o governo tem maioria suficiente na Casa para aprovar o projeto nos termos em que veio da Câmara