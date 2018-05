Pelo Twitter, Paulo Maluf conta como venceu R$ 400 em bolão de deputados

Por Rodrigo Alvares

O deputado Paulo Maluf (PP-SP) comemorou na noite desta terça-feira, através de seu Twitter, por ter vencido R$ 400 em um dos dois bolões promovidos pelos parlamentares para o resultado do jogo Brasil X Coreia do Norte.

Maluf adivinhou o número da camisa do jogador que fizesse o primeiro gol do Brasil – foi de Maicon (2). Quanto à aposta sobre o resultado da partida, o ex-prefeito de São Paulo explicou: “Se não fosse o gol coreano no final seriam dois acertos”.

