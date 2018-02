Paulistano dá nota 4,4 para Kassab

de O Estado de S.Paulo

O prefeito Gilberto Kassab (PSD) recebeu nota 4,4 dos eleitores paulistanos, em uma escala de 0 a 10, revelou pesquisa Datafolha divulgada neste domingo, 22. O resultado é o pior desde março de 2007, quando recebeu 3,9. A nota do prefeito paulistano foi a mais baixa também entre os prefeitos de seis capitais.

A pesquisa foi realizada nos dias 19 e 20 de julho e foram ouvidas 1.075 pessoas em São Paulo. Nos últimos seis levantamentos, Kassab recebeu notas abaixo de 5. A melhor avaliação foi em outubro de 2008, quando recebeu nota 6,6, mês também em que participou das eleições e foi reeleito. Nesse pleito, Kassab vai apoiar a candidatura de José Serra (PSDB) e participou na indicação para o vice da chapa, Alexandre Schneider (PSD).

Ainda segundo a pesquisa, somente 20% dos paulistanos consideraram o governo de Kassab ótimo ou bom. Já a avaliação ruim ou péssimo foi mencionada por 39% dos entrevistados.

Outras capitais. O prefeito melhor avaliado foi Marcio Lacerda (PSB), de Belo Horizonte, com 6,4. Em segundo, ficou o prefeito do Rio de janeiro, Eduardo Paes (PMDB), 6,3. Ambos são candidatos à reeleição. O prefeito de Porto Alegre, José Fortunati (PDT) recebeu nota 6,1, seguido dos prefeitos Luciano Ducci (PSB), de Curitiba, com 5,6, e João da Costa (PT), de Recife, com 5.