Patriota antecipa passeio de Obama no Rio: ‘Ele é um praieiro’

Denise Chrispim Marin, correspondente de O Estado de S. Paulo em Washington

Com cuidado diplomático, o chanceler Antônio Patriota antecipou nesta quinta-feira um possível passeio turístico do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no Rio de Janeiro em 20 de março. Em princípio, Obama pretende fazer um discurso aos brasileiros em um morro da cidade não mais dominado por narcotraficantes. Ele iniciará sua primeira visita oficial ao Brasil no dia 19, com um encontro com a presidente Dilma Rousseff, em Brasília. Estará acompanhado por sua mulher, Michelle, e as filhas Sasha e Malia.

“O presidente Obama estará (no Rio de Janeiro) em um domingo. Já comentei de brincadeira, mas não deixa de ser verdade, que ele nasceu e cresceu no Hawai. Ele é um ‘praieiro’, de certa forma, e acho que tem interesse em conhecer o Rio”, afirmou o carioca Patriota.

A agenda de Obama, entretanto, não está fechada. Uma autoridade do governo dos EUA informou ser a segurança uma das maiores sensibilidades na definição de seu programa no Rio. Mas, questionado se não havia temor de expor Obama a uma situação de perigo, a resposta foi rápida. “Nós não temos medo de nada.”