Para tucano, País está com ‘freio de mão puxado’

Eduardo Bresciani, do Estadão.com.br

O líder do PSDB na Câmara, Duarte Nogueira (SP), afirmou nesta quinta-feira,3, que a economia do País está com o “freio de mão puxado”, mesmo depois do anúncio de crescimento de 7,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano passado. Para Duarte, o crescimento de 2010 não é sustentado porque o governo não fez a sua parte quando a economia internacional estava em um bom momento.

“Estamos com o freio puxado pelo que o governo fez, que foi promover a gastança, e pelo que deixou de fazer: investir em infraestrutura, reduzir a carga tributária, os gastos públicos. Ou seja, o governo nestes últimos anos não preparou o país para crescer sustentavelmente”, disse.

Ele avaliou que o futuro é incerto devido ao crescimento da inflação, ao aumento dos juros, o endividamento das famílias e a “gastança” do governo.