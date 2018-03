Para Serra, racha no PSDB ‘só existe no mundo virtual’

Depois de sofrer derrota para o grupo de Aécio Neves na convenção do PSDB no último sábado, tendo sido convencido a desistir da presidência do Instituto Teotônio Vilela (ITV), José Serra foi ao Twitter negar que haja um racha no partido.

“O esmagamento de grupos do PSDB por outros grupos do PSDB só existe no mundo virtual. Se não fosse virtual, seria vitória de Pirro”, escreveu o ex-governador de São Paulo. Candidato derrotado à presidência em 2010, Serra teria ambição de candidatar-se de novo nas próximas eleições, o que já gera desconforto entre tucanos, especialmente para Aécio.

O ex-governador, no entanto, busca dissipar a discórdia antecipada: “Tenho insistido muito nisso: é um erro grave trazer as eventuais disputas de 2014 para 2011. Para a oposição, é o popular ‘tiro no pé'”.

Serra completou ainda no Twitter: “Não podemos deixar a mentira e a intriga prosperarem, nos dividirem. Quem faz isso trabalha pelos adversários”. Em seu blog, publicou trechos de falas que reproduzem o seu discurso durante a convenção tucana, que aconteceu em Brasília e na qual Serra, após muita discussão, aceitou presidir o Conselho Político do PSDB e deixar o ITV nas mãos de Tasso Jereissati.