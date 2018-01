Para Semeghini, vereadores dissidentes usam de ‘desculpas’ para migrar para o PSD

O presidente municipal do PSDB de São Paulo, secretário estadual Julio Semeghini, divulgou nota nesta segunda-feira, 18, acusando os vereadores dissidentes do partido de “criarem dificuldades” contra o fechamento de um acordo para a formação da executiva municipal. Segundo a tese do presidente tucano, alguns dos representantes do partido na Câmara Municipal “estão se aproveitando” do momento para “deixar o PSDB”.

Semeghini, que é secretário de Gestão Pública afirma ainda que alguns dos vereadores “sempre trabalharam para inviabilizar qualquer acordo partidário”. “Fica claro, agora, não ser apenas coincidência que o anúncio coletivo de debandada aconteça simultaneamente à criação de um novo partido”, acrescenta, em clara referência à criação do PSD pelo prefeito Gilberto Kassab.

Ainda de acordo com o presidente tucano, que é ligado o governador Geraldo Alckmin, seu grupo teria acatado “100%” das reivindicações do vereadores, “inclusive o cargo de secretário-geral” do partido.

Leia a íntegra da nota divulgada pela assessoria do partido.

“Durante todo o processo de consolidação do acordo para a formação da executiva municipal do PSDB, mantive diálogo constante com os representantes do partido na Câmara Municipal. O acordo feito atende 100% de suas reivindicações – inclusive o cargo de secretário-geral – continua valendo e, independentemente das possíveis saídas dos vereadores do PSDB, será ratificado.

Em todos os momentos importantes para o PSDB, a bancada contou com meu apoio. Na própria eleição para a presidência da Câmara, apoiamos o “fechamento de questão” para a eleição do vereador Police Neto.

Lamentavelmente, alguns estão se aproveitando desse momento tão importante para criar dificuldades e usando “desculpas pessoais” para deixar o PSDB. Em diversos momentos pude perceber que, mesmo diante dos esforços do líder da bancada e de outros vereadores, alguns sempre trabalharam para inviabilizar qualquer acordo partidário. Fica claro, agora, não ser apenas coincidência que o anúncio coletivo de debandada aconteça simultaneamente à criação de um novo partido. É uma pena.

Estão confundindo partido político com sigla partidária.

Julio Semeghini

Presidente do Diretório Municipal do PSDB em São Paulo”