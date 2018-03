Para Mercadante, intervenção de Lula no caso Palocci não é sinal de fraqueza de Dilma

Anne Warth, da Agência Estado

O ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, disse nesta quinta-feira, 26, que a intervenção do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na crise que envolve o ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci, não é uma demonstração de fragilidade do governo da presidente Dilma Rousseff. Após participar do seminário “Brasil do diálogo, da produção e do emprego”, Mercadante disse que Lula é uma liderança fundamental e respeitada por todos. “Ele tem o direito de participar da vida pública do País. Não sei nem se ele foi chamado (por Dilma)”, disse, sem completar a explicação.

Mercadante disse que Lula tem “grande audiência onde quer que vá”. “O ex-presidente tem sido bastante cuidadoso em seus pronunciamentos e intervenções. Todo mundo quer falar com o Lula. Para onde ele vai, sempre tem grande audiência”, afirmou o ministro.

Questionado sobre as denúncias envolvendo Palocci, e se ele acreditava que o ministro teria de dar explicações, Mercadante encerrou a entrevista sem responder à pergunta. “Vim aqui para falar como ministro da Ciência e Tecnologia”, limitou-se a dizer.



Mercadante durante evento em São Paulo. Foto: Evelson de Freitas/AE