Para Marcela Temer, diferença de idade para seu marido não importa

Débora Bergamasco / Direto da Fonte

Marcela Araújo Temer, casada há sete anos com o vice-presidente Michel Temer, encantou o Brasil com sua beleza e se tornou um dos assuntos mais comentados na internet durante a posse. Aos 27 anos, ela não faz o tipo que renega o passado de quem participou de concursos de miss, mas esclarece que isso ficou na adolescência. Inspirada por Temer, ela formou-se na Fadisp – Faculdade Autônoma de Direito – e ainda só não prestou OAB porque junto com o diploma veio também seu primeiro filho, Michelzinho. O garoto, aliás, ficou bravo com a mãe, que o deixou com a avó e a babá para sagrar-se vice-primeira dama do Brasil. Depois de dar mamadeira ao bebê em uma sala durante coquetel no Itamaraty, ela conversou com a coluna.

Como foi seu dia? Ficou muito nervosa?

Não, foi de muita emoção e orgulho de ser esposa do vice-presidente e fazer parte desse momento histórico que é termos uma mulher presidente.

Seu marido te inspirou a fazer Direito. Pretende realizar algo pelo País na área de gestão e projetos sociais?

Nunca sonhei ser primeira-dama, mas se eu tiver oportunidade de ajudar o País, com certeza eu vou entrar em algum projeto. Eu já auxílio pessoas, faço doações mas isso não é público, é pessoal. Farei algo oficial se houver espaço e demanda. Tenho bem claro meu papel: sou a esposa do vice.

Como é sua relação com Temer? A idade é uma questão?

No nosso caso não tem idade. É como se o Michel tivesse 30 anos. É engraçado falar, mas é verdade. Ele tem o passado dele, mas a nossa vida é normal como a de qualquer casal que se ama muito. E depois de quase sete anos casados, planejamos a vinda do Michelzinho, o que só nos uniu ainda mais. [Temer tem 70 anos]

Como é a relação com Dilma?

Estivemos juntas poucas vezes, mas foram maravilhosas. Na posse pude ficar mais com ela. É uma pessoa fantástica, simpática e bonita. Eu a admiro muito.

E quem cuida do seu estilo?

Sou eu mesma que me visto, com ajuda da minha mãe. Não tenho personal stylist, nada de grife, nada de joias…

E esses brincos são bijuteria?

Tudo bijoux (risos). Esse brinco tem um cristalzinho, mas é bijuteria, olha aqui.

Quando vão para o Jaburu?

O Michel fica no apartamento em Brasília e eu, em SP. Virei para acompanhar a reforma, mas ainda não está nada certo.

Enquanto esteve na posse, quem cuidou do Michelzinho?

Minha mãe e a babá. Eu estava lá mas fiquei com dor no coração pensando nele. Quando eu cheguei ele estava muito bravo porque não o levei. Só depois de muito esforço ele fez as pazes comigo.