Para internautas, ‘faxina’ de Dilma foi fato mais marcante de 2011

A queda de sete ministros, seis deles por denúncias de corrupção, foi o fato político mais marcante de 2011 na opinião de parte dos internautas do Radar Político. Em enquete promovida no blog, a ‘faxina’ da presidente Dilma Rousseff recebeu 33% dos 2.763 votos registrados. As marchas contra a corrupção ficaram em segundo lugar.

Ao todo, foram 924 votos na ‘faxina’, apenas 26 a mais do recebido pelas marchas. Nesse ano, atos populares marcados pelas redes sociais levaram milhares de pessoas às ruas de Brasília e outras capitais. O diagnóstico de câncer do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 7% dos votos.

Os resultados:

1º. ‘Faxina’ de Dilma Rousseff nos ministérios – 33%, 924 Votos

2º. Marchas contra a Corrupção pelo Brasil – 33%, 898 Votos

3º. Julgamento da validade da Lei da Ficha Limpa – 10%, 267 Votos

4º. Câncer do ex-presidente Lula – 7%, 198 Votos

5º. Escândalo das emendas na Assembleia de SP – 5%, 127 Votos

6º. Crise entre Judiciário e Conselho Nacional de Justiça – 4%, 124 Votos

7º. Criação do PSD, novo partido de Gilberto Kassab – 4%, 116 Votos

8º. Aprovação da Comissão da Verdade e da Lei da Informação – 3%, 75 Votos

9º. Votação do novo salário mínimo – 1%, 34 Votos

Total: 2.763 votos