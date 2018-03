Palocci entrega explicações à Procuradoria-Geral da República

Vannildo Mendes e Ayr Aliski

A assessoria de imprensa da Casa Civil confirma que foi protocolado nesta tarde na Procuradoria-Geral da República ofício com as explicações do ministro Antonio Palocci sobre sua evolução patrimonial. O ministro teria até o dia 4 de junho, próxima sexta-feira, para entregar os documentos.

Na sexta-feira passada, dia 20, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, pediu explicações formais ao ministro Palocci, movido por representações dos partidos de oposição – PSDB, PPS, DEM e Psol – sobre o caso. Nas representações, a oposição cita reportagem do jornal Folha de S. Paulo, que revela que o chefe da Casa Civil teve seu patrimônio aumentado em 20 vezes durante um período de quatro anos – 2006 a 2010 -, quando ainda exercia o mandato de deputado federal.

A Casa Civil informou, por meio da assessoria de imprensa, que não vai comentar nem divulgar o conteúdo das explicações.