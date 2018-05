Palanque – Um giro pelas campanhas eleitorais

Por Luciana Nunes Leal

Animação e mal-estar nas convenções

Convenções como as do fim de semana são momentos festivos, embora tenham uma animação protocolar. Os candidatos sempre saem sorridentes e com discurso confiante. Mas, tanto na festa tucana quanto no encontro petista, não havia como disfarçar alguns constrangimentos entre aliados. O DEM está incomodado com a tese de uma chapa puro-sangue, com o vice também do PSDB. O presidente democrata, Rodrigo Maia (RJ), estava com cara de poucos amigos. No PT, há uma ala revoltada com todas as concessões que o partido teve de fazer ao PMDB nas alianças estaduais.

BRASIL 2

Marketing de Obama ainda faz escola

José Serra adaptou o “nós podemos” da campanha do presidente americano para “nós queremos”, no discurso em que foi lançado candidato. Na versão original, Serra dizia, com frases curtas, que “a maioria dos brasileiros” quer investimentos, segurança, moradia, saneamento e arrematava com “eu também quero”. No palanque, acrescentou o plural, para não parecer muito personalista. O tucano também brincou com a fama de mal-humorado: “Acreditem, por favor, eu sou muito bem-humorado. Cadê o Tasso Jereissati?” Bem-humorado e também irônico. Em 2002, Tasso se desentendeu com Serra e apoiou Ciro Gomes na disputa presidencial. Agora, o senador cearense promete empenho total pró-Serra.

BAHIA

Candidato a vice: o preferido e o provável

Na convenção do PSDB, em Salvador, Serra sentou-se perto do ex-governador Aécio Neves, que dispensou a missão de ser candidato a vice, e do presidente do partido, senador Sérgio Guerra (PE), o mais cotado para a função. Guerra foge do assunto, para não dar a impressão de que lançou o próprio nome.

RIO

Cabral só briga pelos royalties do pré-sal

Candidato a uma vaga no Senado pelo DEM, o ex-prefeito Cesar Maia (foto) registrou no Twitter a passeata de servidores estaduais marcada para quinta-feira. O governador Sérgio Cabral (PMDB) resolveu não responder aos adversários. Só grita pelos recursos do petróleo.

Sobe & Desce

Futebol

Atenção voltada para a Copa

Em dia de estreia do Brasil no campeonato mundial, candidatos preferem a discrição e não ousam disputar a atenção do eleitorado com a seleção brasileira. É tempo de agenda menos intensa.

Propaganda

Político foge da fama de pé-frio

Como uma declaração infeliz pode provocar a ira da torcida, políticos se limitam a assistir aos jogos. No máximo, mandam uma mensagem patriótica.

