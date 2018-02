Pagot vai mostrar que seguia ordens do Planalto, afirma Maggi

O senador Blairo Maggi (PR-MT) afirmou que o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Luiz Antonio Pagot, seu afilhado político, vai à Camada dos Deputados na terça-feira, 12, para demonstrar que suas ações receberam o aval do Planalto. “Tudo o que era colocado depois nas obras tinha sempre a concordância do grupo que coordenava o PAC, e era necessário o empenho do Ministério do Planejamento”, disse, em entrevista ao jornal O Globo. Leia aqui a entrevista na íntegra

Maggi afirmou que Pagot cumpria “ordens” enquanto esteve à frente do Dnit. “Quando ele diz ‘cumpro ordem’ é porque, realmente, ele é um executivo, não um formulador. Ele executa ordens.” Segundo o senador, que se reuniu com Pagot neste fim de semana, em Rondonópolis, não houve pressão do governo para que ele tentasse convencer o aliado a evitar acusações nos depoimentos ao Congresso. “Seria uma atitude indigna, das duas partes.”

O senador voltou a criticar a maneira como foi anunciada a demissão de Alfredo Nascimento e o afastamento definitivo do Pagot. Para ele, o ministro e o diretor do Dnit “deveriam ter sido chamados um dia antes para conversar”. “O resultado seria o mesmo, mas menos traumático”, observou. Maggi considerou que a postura do governo no episódio torna os ministros “reféns do noticiário”. “Basta um jornal, uma revista ou uma emissora de televisão botar uma denúncia sem provas para condenar uma pessoa?”, argumentou.