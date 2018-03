Página do Senado lança ‘tour virtual’

Agência Senado

O Senado lançou nesta sexta-feira, 27, programa que permite ao internauta visualizar os espaços mostrados durante a visita guiada oferecida pela Secretaria de Relações Públicas da Casa. O Tour Virtual traz imagens dos salões Negro e Azul e do túnel que liga o edifício principal ao Anexo 2, conhecido como Túnel do Tempo.

Há também textos com informações sobre cada ambiente, além de fotos de detalhes de algumas obras de arte expostas no Salão Nobre, sede atual do Museu do Senado.

O passeio virtual inclui o Plenário, espaço principal de debates e votações, com explicações que ajudarão o internauta a compreender melhor como ocorrem as decisões. O internauta pode visualizar também os painéis da exposição do Túnel do Tempo e ler todo o conteúdo.