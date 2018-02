Paes seria reeleito no RJ no 1º turno, indica Datafolha

de O Estado de S.Paulo

O atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), tem 54% das intenções de voto, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 21. Com esse resultado, Paes seria reeleito no primeiro turno das eleições.

Em segundo lugar aparece o deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL), com 10%, e o deputado federal Rodrigo Maia (DEM), com 6%, ambos em empate técnico. O deputado federal Otávio Leite (PSDB) aparece com 4%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 20 de julho e ouviu 927 pessoas. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TRE-RJ com o número 00025/2012 e foi encomendado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo.

Rodrigo Maia foi o candidato que apresentou maior índice de rejeição (31%). O menor índice é de Marcelo Freixo (9%), embora seja também o candidato menos conhecido entre os eleitores entrevistados. Enquanto 99% afirmaram conhecer Eduardo Paes, por exemplo, apenas 50% disseram conhecer Freixo. O índice de rejeição do atual prefeito é de 20%.