Padilha: Lula diz que fora do governo se dedicará à reforma política

Fabio Graner, Leonencio Nossa e Andrea Jubé Vianna, da Sucursal de Brasília

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse há pouco que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na reunião ministerial realizada hoje de manhã que quando deixar o governo terá como principal tarefa se dedicar à reforma política. Segundo ele, Lula deve se empenhar dentro do PT e também entre os políticos da coalizão do governo para tentar fazer caminhar essas mudanças no Congresso Nacional.

Padilha, no entanto, não explicou especificamente o desenho de reforma política que Lula vai se empenhar para aprovar. O ministro disse que Lula também recomendou aos ministros, especialmente aos de perfil político partidário, que se empenhem em favor da reforma.

De acordo com o relato do ministro sobre a reunião, Lula voltou a dizer que não vai indicar ou sugerir nomes de ministros para compor o governo da presidente eleita, Dilma Rousseff (PT). Mais uma vez, segundo Padilha, o presidente disse que a formação do próximo governo tem de ter a cara de Dilma. “Ninguém tem vaga garantida. O processo pertence à presidente eleita”, disse Padilha, fazendo uma ilustração com um jogo de cartas, em que o baralho está mudando de mãos.

Segundo o ministro, Lula pediu empenho e dedicação de seus ministros para o período de transição de governo e determinou que ninguém tire férias até 31 de dezembro.