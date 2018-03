Ouça os áudios da operação Porto Seguro da Polícia Federal – II

Dirceu 1

Dirceu 1

08/11/2012 – 11h59

Homem se identifica como assessor de José Dirceu e avisa que o ex-ministro vai chegar atrasado a almoço com Gilberto Miranda porque foi chamado para “reunião de emergência”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dirceu 1b

Dirceu 1B

09/11/2012 – 10h52

Gilberto Miranda pede a secretária para sugerir que José Dirceu pouse no Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio, pois o ex-ministro quer evitar o Aeroporto Santos Dumont.

Dirceu 2

Dirceu 2

09/11/2012 – 12h57

Assessor de Dirceu marca reunião do ex-ministro com Gilberto Miranda. Pede que avião busque Dirceu no dia 19. Os dois dizem que Dirceu não queria pousar no Santos Dumont à tarde, pois o aeroporto estaria cheio.

Dirceu 3

Dirceu 3

13/11/2012 – 9h29

Gilberto Miranda pede para secretária telefonar para “Rodrigo do Zé Dirceu” e cancelar a reunião do dia 19.

Dirceu 4

Dirceu 4

14/11/2012 – 14h20

Assessor de Dirceu pede avião de Miranda emprestado para levar o ex-ministro à Bahia.