Osmar Dias vai disputar governo do Paraná, dizem lideranças do PDT

Por Jair Stangler e Rodrigo Martins

O senador Osmar Dias será candidato ao governo do Paraná, informaram há pouco o deputado federal Brizola Neto e o prefeito de Cascavel Edgar Bueno, ambos do PDT.

A informação foi lançada no Twitter pelo prefeito Edgar Bueno e também no blog Tijolaço, de Brizola Neto. Brizola Neto disse em seu blog ter recebido um telefonema do ministro Carlos Lupi que informou ter ouvido do senador Osmar Dias que ele “será o candidato da frente de partidos pró-Dilma ao governo do Paraná, ocorra o que ocorrer com a indicação de seu irmão ao lugar de vice de José Serra”.

O irmão de Osmar Dias, o tucano Álvaro Dias (PSDB-PR), é o nome preferido dos tucanos para compor a chapa com José Serra (PSDB) para a disputa da Presidência da República – o partido negocia a indicação com o DEM, que deseja ver um nome seu ocupando a vice. Osmar Dias havia se comprometido a apoiar a chapa de Beto Richa (PSDB) no Paraná e disputar a reeleição ao Senado se Álvaro Dias fosse candidato a vice.