“Oposição sempre nos subestimou”, afirma Dilma Rousseff

A pré-candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, abriu nesta sexta-feira, 11, a reunião do Diretório Nacional do partido, em Brasília. Durante o discurso, de cerca de 20 minutos, a ex-ministra criticou a oposição: “Eles sempre nos subestimaram. No caso dessa campanha, jamais eles esperavam que nós estaríamos no final de maio empatados. Nunca esperaram isso. E não é o fato de a gente ter empatado que importa. O que importa é eles subestimarem a força do projeto político que nós representamos.”

Dilma também disse que não tem dúvidas de que irá vencer o debate político durante a campanha. “Vamos mostrar o que fizemos e o que faremos. Vamos ganhar no debate de alto nível”.

A petista também ressaltou a importância da eleição de deputados e senadores do partido: “Para nós está em questão duas coisas: construir o governo porque é construir o governo dentro das nossas propostas, dentro da nossa visão, com esse programa que é de continuidade, mas é continuidade de avanço.