Oposição comandará dez Estados

Denise Madueño, de Brasília

Derrotado na disputa pela Presidência da República e com bancadas parlamentares menores na Câmara e no Senado, o PSDB reagiu nos Estados e elegeu o maior número de governadores, oito, e comandará os maiores colégios eleitorais do País. Com os dois governadores eleitos pelo DEM no primeiro turno, a oposição estará à frente em dez Estados.

O resultado final das eleições mostrou que a estratégia do PSB de sacrificar a candidatura presidencial do deputado Ciro Gomes (PSB-CE) para investir no crescimento do partido deu certo. Dos 27 governadores, seis são do PSB, número maior do que elegeu o PMDB, cinco, partido tradicionalmente forte nos Estados. Dos 27 governadores, 13 foram reeleitos. Eles estão no mandato desde 2006 ou assumiram o cargo neste ano com a renúncia dos titulares.

Veja a seguir o mapa dos partidos no País a partir de 1º de janeiro de 2011:

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PSDB: 8 governadores.

Geraldo Alckmin (SP), Antonio Anastasia (MG), Beto Richa (PR), Siqueira Campos (TO), no primeiro turno. Marconi Perillo (GO), Simão Jatene (PA), Teotônio Vilela (AL) e José de Anchieta Júnior (RR), no segundo turno.

PSB: 6 governadores.

Eduardo Campos (PE), Renato Casagrande (ES), Cid Gomes (CE), no primeiro turno, Ricardo Coutinho (PB), Camilo Capiberibe (AP) e Wilson Martins (PI), no segundo turno.

PMDB: 5 governadores.

Sérgio Cabral (RJ), Silval Barbosa (MT), André Puccinelli (MS), Roseana Sarney (MA), no primeiro turno, e Confucio Moura, no segundo.

PT: 5 governadores.

Tarso Genro (RS), Jaques Wagner (BA), Marcelo Déda (SE), Tião Viana (AC), no primeiro turno, e Agnelo Queiroz (DF), no segundo.

DEM: 2 governadores.

Raimundo Colombo (SC) e Rosalba Ciarlini (RN), no primeiro turno.



PMN: Omar Aziz (AM), no primeiro turno.

Foram reeleitos: Jaques Wagner (PT-BA), Cid Gomes (PSB-CE), Roseana Sarney (PMDB-MA), André Puccinelli (PMDB-MS), Eduardo Campos (PSB-PE), Sérgio Cabral (PMDB-RJ), Marcelo Déda (PT-SE), José de Anchieta Júnior (PSDB-RR), Teotônio Vilela (PSDB-AL), Omar Aziz (PMN-AM), Silval Barbosa (PMDB-MT), Antonio Anastasia (PSDB-MG), Wilson Martins (PSB-PI).