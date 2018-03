Oposição apresenta novo requerimento para convocar Palocci no Senado

Eduardo Bresciani, do estadão.com.br

Depois de retirar um requerimento que pedia a convocação do ministro Antonio Palocci (Casa Civil) na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle do Senado, a oposição apresentou novo requerimento para ouvir o ministro na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A ação foi tomada pelo líder do PSDB, Alvaro Dias (PR).

A apresentação mostra que a oposição no Senado vai usar a mesma tática da Câmara, de tentar colocar requerimentos em várias comissões e conseguir aprovar algum deles em eventual cochilo do governo.

O líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), afirma que a base não vai permitir a convocação do ministro. Ele disse ainda que se for aprovado algum requerimento sobre o tema, a base será mobilizada para reverter a votação. “Em qualquer comissão, se houver alguma ação assim, vamos desfazer a convocação como já foi feito aqui no Senado outras vezes”.