Oposição a Anastasia acusa governo mineiro de usar exame escolar para atacar Lula

BELO HORIZONTE – Partidos do bloco de oposição ao governador de Minas, Antonio Anastasia (PSDB), na Assembleia Legislativa do Estado e parlamentares que apoiam o governo da presidente Dilma Rousseff no Congresso organizaram um protesto e pedem explicações ao Executivo mineiro sobre uma prova aplicada a alunos da rede estadual de ensino. Em uma das questões de uma prova do Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar (PAAE), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é retratado em charge entregando dinheiro a políticos.

Os estudantes deveriam interpretar o desenho e escolher uma das quatro possíveis respostas da questão. A correta, pelo gabarito do exame, seria a letra “D”, segundo a qual o desenho “sugere, ironicamente, uma relação entre os movimentos sindicais do início da década de 1980 e o ‘mensalão’, refletindo sobre o processo histórico que levou os mesmos personagens de uma luta pela valorização do trabalhador à corrupção política”.

O líder da minoria na Assembleia mineira, deputado Antônio Júlio (PMDB), classificou o exame como uma “forma de agressão, sem precedentes na história, de um presidente do nosso País”. “É, no mínimo, uma falta de respeito enorme”, declarou. Ele ressaltou que outras questões também tinham “direcionamento político para beneficiar o PSDB”.

O parlamentar deu como exemplo outra questão que falava sobre as privatizações promovidas durante o governo do ex-presidente tucano Fernando Henrique Cardoso. “Deram nossas empresas de graça, mas a resposta correta na prova era que as privatizações reduziram o déficit público para permitir ao governo direcionar recursos para áreas sociais”, observou. “É um claro direcionamento para a proposta neoliberal, favorecendo o governo Fernando Henrique”, acrescentou.

Uma cópia da prova foi apresentada pelo deputado estadual Rogério Correia (PT), líder do bloco de oposição na Assembleia mineira (formado por PT, PMDB, PCdoB e PRB) aos representantes do Estado na Câmara e no Senado. Por meio de nota, o bloco protestou contra o exame e afirma que o caso tem “gravidade tripla” por usar recursos públicos para fazer “luta partidária” e que se trata de “conduta caluniosa” por “impor uma versão unilateral” em um caso em que não há “sequer acusação formal a Lula”.

Por fim, a nota afirma que o caso é prova de que “a suposta cordialidade, polidez institucional e tratamento qualificado que o senador Aécio Neves e Antonio Anastasia dizem dispensar à presidenta Dilma e ao ex-presidente Lula não passam de uma farsa. Em eventos públicos demonstram respeito, e por detrás dos panos desqualificam o PT, seus aliados e, como neste caso, ao próprio Lula. A responsabilidade política é tucana”. Em todas as visitas presidenciais de Lula ao Estado, então comandado por Aécio (PSDB), e nos dois encontros de Anastasia com Dilma, já empossados, houve troca de elogios e amabilidades entre os presidentes petistas e os governadores tucanos.

A Secretaria de Estado da Educação (SEE) classificou a prova como equivocada e assumiu a responsabilidade pelo caso. Segundo a SEE, as provas do Programa de Avaliação da Aprendizagem Escolar (PAAE) são geradas automaticamente, com base em um banco de dados composto por aproximadamente 57 mil itens. Ainda de acordo com a secretaria, cerca de 35 mil questões ainda não foram revisadas e foram retiradas do banco de dados por ordem da secretária Ana Lúcia Gazzola. A SEE ainda está apurando a responsabilidade pela aplicação do exame e quais alunos da rede pública fizeram a prova.