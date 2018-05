Bonecos Infláveis – A melhor divulgação para sua campanha

Por Jair Stangler

Foto: Jair Stangler/estadão.com.br

Tudo é uma questão de senso de oportunidade. Circulando pela convenção do PSDB de São Paulo neste domingo, 13, na Assembleia Legislativa, me deparei com esse enorme boneco inflável. Segundo me esclareceram, trata-se de uma ótima mídia, permitida pela legislação eleitoral e com grande visibilidade. Ideal para candidatos à caça de votos. Quem desejar mais informações, pode acessar o site www.bonecosinflaveis.com.br.

Siga a editoria de Política do estadão.com.br no Twitter