Operado por tumor no cérebro, ministro da Agricultura volta a ser internado em São Paulo

O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, voltou a ser internado nesta terça-feira, 1º, no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 2. Mendes Ribeiro foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro no último dia 15 de outubro e recebeu alta uma semana depois. A nova internação, de acordo com o boletim médico, tem como objetivo reforçar os pontos de uma das suturas.

O ministro, que assumiu a pasta após a demissão de Wagner Rossi, está afastado das funções desde a cirurgia. Seu retorno à atividade ministerial estava prevista para o dia 7 de novembro. Ainda não foi informado se essa previsão deve mudar em razão da nova internação.

Leia abaixo trecho da nota divulgada pelo hospital:

“O Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sr. Jorge Alberto Portanova Mendes Ribeiro Filho, deu entrada no dia de ontem (01/11) no Hospital Sírio-Libanês para consulta de rotina. Com o objetivo de reforçar os pontos de uma das suturas, o paciente foi internado em um apartamento para receber medicamentos e antibióticos. O ministro passa bem e deverá permanecer internado por mais alguns dias. As equipes médicas que o acompanham são coordenadas pelos Profs. Drs. Roberto Kalil Filho, Artur Katz, Marcos Stávale, Paulo Hoff e David Uip.”