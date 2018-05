Oliver Stone se reúne com Dilma Rousseff em Brasília

Por Eugênia Lopes, de Brasília



Durou cerca de uma hora e dez minutos o encontro do cineasta Oliver Stone com a pré-candidata à Presidência, Dilma Rousseff (PT-RS), em uma casa no Lago Sul, em Brasília, onde funciona o comitê de pré-campanha. Stone chegou em uma van, às 11h30, e foi recebido por Dilma na entrada principal. Na saída, ele não falou com a imprensa.

Foto: Celso Júnior/AE

Oliver Stone está no Brasil para o lançamento do filme “Ao Sul da Fronteira”. Ele tinha convidado Dilma para o lançamento, ontem em São Paulo, mas ela não pode ir, alegando outros compromissos. Stone se convidou, então, para um encontro com a pré-candidata, o que ocorreu hoje, em Brasília.

O filme “Ao sul da fronteira retrata o cenário político da América Latina, destacando os principais presidentes e em especial Hugo Chávez, da Venezuela, e Evo Morales, da Bolívia. Stone, porém, também não pode participar do lançamento, ontem, em São Paulo. A falta de visto para entrar no Brasil o impediu de chegar a tempo para o evento.