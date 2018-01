Obama visita o Corcovado com a família

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, chegou precisamente às 21h15 ao Corcovado, para uma visita privada. Obama, sua mulher Michelle e as filhas, Sasha e Malia, e outros dois parentes do residente passaram dois minutos observando a estátua, praticamente em silêncio e depois deram a volta ao redor do Cristo.

Logo após, eles caminharam até o mirante do Corcovado, momento em que a imprensa teve de ser retirada do local.

Cerca de 30 funcionários da Casa Branca também fazem parte da comitiva. Na hora em que a família presidencial chegou, uma nuvem encobriu parcialmente o Cristo e a Lua Cheia.

A visita está cercada por forte esquema de segurança, que inclui a equipe pessoal de Obama, cães farejadores, e soldados do Exército brasileiro espalhados pelos acessos ao Corcovado.

O presidente dos EUA, Barack Obama, deixou o Hotel Marriot, em Copacabana, zona sul do Rio, pouco antes das 21h em companhia de sua mulher e das duas filhas do casal. Seis fuzileiros navais abriam o comboio presidencial. O carro de Obama andou em baixa velocidade, o que permitiu que o presidente acenasse para o público.

(Sabrina Valle e Bernardo Moura, de O Estado de S. Paulo)