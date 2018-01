Obama terá cardápio vegano no Brasil

Obama não vai comer hambúrgueres no Brasil. Tampouco uma tradicional feijoada. O cardápio de sua 1ª visita ao País será exclusivamente vegano – o que significa que o presidente dos EUA e sua comitiva não vão ingerir nenhum derivado de animal (carne, leite, ovos, mel etc.)

Em entrevista ao Congresso em Foco, a banqueteira Renata La Porta, de Brasília, conta que foi contratada para prover a dieta do mandatário norte-americano e garante que lhe foi encomendado misturar produtos brasileiros no cardápio. Entre os pratos planejados por ela, uma feijoada sem carne de porco e paio, mas com espaguete de palmito pupunha.

