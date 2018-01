Obama no Brasil: checagem de segurança dura quase duas horas na Base Aérea do Galeão

André Mascarenhas

Levou cerca de duas horas a checagem de segurança dos profissionais de imprensa que aguardam a chegada do presidente americano Barack Obama na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro.

Repórteres, fotógrafos e cinegrafistas aguardavam desde o início da tarde para entrar na pista de pouso. O início da checagem de segurança estava marcado para às 17 horas, “impreterivelmente”, segundo comunicado do consulado americano.

O procedimento de segurança incluia três tendas montadas pela Força Aérea Brasileira. Na primeira e segunda tendas, soldados brasileiros realizavam a revista, na qual todos eram obrigados a tirar os sapatos. Na terceira, agentes do serviço de segurança americanos verificafam todos os equipamentos e bolsas dos profissionais.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O avião presidencial Air Force One deixou a base aérea de Brasília às 19h05. Neste momento, os jornalistas aguardam a chegada da aeronave.

Dois helicópteros Marine One, carros de segurança e outras três aeronaves da Força Aérea americana estão estacionados no pátio da Base Aérea.