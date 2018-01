Obama deixa o Brasil e vai para o Chile

O presidente americano Barack Obama já embarcou rumo ao Chile, onde continua sua viagem pela América Latina. Obama e sua comitiva embarcaram na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 9h. Eles deixaram o hotel Marriott, em Copacabana, na zona sul do Rio, por volta das 8h20.

O presidente americano passa o dia em Santiago, na capital chilena, onde já tem programado um encontro com o presidente Sebastian Piñera. O último compromisso de Obama no Rio foi uma visita ao Cristo Redentor na noite de ontem, 20. Obama estava acompanhado da mulher e das filhas