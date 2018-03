OAB entra com ação contra aposentadorias de governadores do PA e AC

Pedro da Rocha

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ajuizou na segunda-feira, 7, no Supremo Tribunal Federal (STF) duas novas Ações Diretas de Inconstitucionalidade contra dispositivos das Constituições dos estados do Pará e do Acre que concedem pagamentos vitalícios aos ex-governadores, em valores correspondentes à remuneração do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça (TJ) do Estado.

Com as duas novas ações, chega a seis o número de processos em que a OAB busca que o STF declare a inconstitucionalidade do benefício. O principal argumento é que a Constituição Federal não prevê e não autoriza a

instituição de subsídios para quem não é ocupante de qualquer cargo público (eletivo ou efetivo), nem apresenta norma semelhante para os ex-presidentes da República.