O PSDB vai definir seu candidato em SP com prévias?

A possível candidatura do ex-governador José Serra para disputar as eleições municipais de São Paulo levanta dúvidas se a escolha do nome tucano será mesmo definida pelas prévias. O modelo é defendido pelo partido e nesta terça-feira, 14, é o prazo final para a inscrição dos interessados. Oficialmente, participam da disputa interna secretários estaduais da Cultura, Andrea Matarazzo, da Energia, José Aníbal e do Meio Ambiente, Bruno Covas, e o deputado federal Ricardo Trípoli.

Apesar de ser o nome preferido da sigla, Serra vem dizendo publicamente que não sairá candidato. Nos últimos dias, porém, ele teria reavaliado a decisão. Para os pré-candidatos, as prévias devem ser realizadas mesmo se o ex-governador decidir candidatar-se. Nesse cenário, o Radar Político pergunta:

