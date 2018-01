‘O ministro Lupi é da minha inteira confiança’, diz Dilma

Leonencio Nossa

A presidente Dilma Rousseff, disse nesta quinta-feira, em rápida entrevista no Palácio do Planalto, que o ministro do Trabalho, Carlos Lupi (PDT) continuará no cargo. “O ministro Lupi é de minha inteira confiança”, afirmou. “O PDT fica no Ministério do Trabalho. Agora, eventuais problemas o na base serão resolvidos pelo partido e não pelo governo”, ressaltou Dilma, que nesta quarta vetou a participação do PDT na reunião com líderes da base aliada, numa retaliação às dissidência de parlamentares da legenda, que votou contra a proposta do governo de reajuste do mínimo para R$ 545.

Dilma despachou nesta quinta com o ministro Lupi, no Palácio do Planalto. Na entrevista coletiva, ela minimozou a crise com o PDT e disse que o despacho com Lupi foi normal. Dilma disse que estranhou notícias divulgadas pela imprensa de que Lupi corria risco de perder o cargo. “Sem dúvida nenhuma acho estranho. Como meu ministro sai e eu sou a última a saber?”, ironizou.