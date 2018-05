O ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão e o pianista Arthur Moreira Lima se filiam ao PSB

estadão.com.br

O ex-ministro da saúde José Gomes Temporão e o pianista Arthur Moreira Lima filiaram-se ao PSB nesta segunda-feira, 5, durante a abertura do seminário nacional “A Crise Econômica Internacional e a Economia do Brasil”, evento que acontece no hotel Rio Othon Palace, na cidade do Rio de Janeiro.

José Gomes Temporão disse que a opção pelo PSB foi influenciada pelos resultados da gestão do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, presidente nacional do partido. “Tenho observado de perto a profunda e brilhante transformação que está sendo feita no nordeste brasileiro a partir de uma política clara, corajosa e incisiva. A questão da equidade, liberdade, democracia e igualdade estão muito presentes nessa região. Estou com muita vontade de contribuir para o partido”, declarou.

Por sua vez, o pianista Arthur Moreira Lima afirmou estar “extremamente emocionado” por ingressar no partido. “Quero dizer que neste cenário atual, o partido tem tudo para crescer e atingir os seus nobres objetivos. Sinto-me honrado de fazer parte desta sigla. Farei o que puder para participar junto com todos os companheiros, nos projetos que possam melhorar o Brasil. Realmente aqui é minha casa”, disse.

A cerimônia contou com as presenças de Eduardo Campos, do vice-presidente do Partido, Roberto Amaral; do primeiro secretário Nacional da sigla, Carlos Siqueira; da líder socialista na Câmara Federal, deputada Ana Arraes, além de lideranças estaduais e militantes.