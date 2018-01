Número do PIB não permite comemoração, diz líder do PSDB

Eduardo Bresciani, do Estadão.com.br

O líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR), avaliou nesta quinta-feira, 3, que o crescimento de 7,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano passado não pode ser comemorado. Dias destacou que o crescimento vem após um ano de PIB negativo e que já há sinais de desaceleração da economia.

“O PIB real é bem inferior, como a base foi negativa em 2009 há uma ilusão em relação a estes números. Não é numero que permita comemoração. Os sintomas do início desse ano são negativos, há uma desaceleração na economia”, disse o senador tucano.

Ele destacou o crescimento das despesas do governo no início do ano e a necessidade de um ajuste mais firme nas contas. O líder do PSDB destacou também o crescimento da inflação. “Quem vai ao supermercado fica assustado com a escalada dos preços”, observou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dias defendeu uma reforma administrativa para enxugar a máquina pública e aumentar a capacidade de investimento. “Os problemas exigirão providências drásticas e o que foi feito até agora não foi suficiente porque corta de um lado e aumenta do outro”.