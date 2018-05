Número de seguidores de deputados no Twitter dobra entre janeiro e maio

O número de seguidores de deputados federais no Twitter mais do que dobrou entre maio e janeiro, informa a Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos Deputados. O total de seguidores dos políticos que atuam na Casa passou de 231.271 para 514.340 em quatro meses.

De acordo com a assessoria de imprensa da Câmara dos Deputados, “além da proximidade das eleições, o crescimento decorre da própria atividade parlamentar, com o destaque para a votação do projeto Ficha Limpa, e a volta de deputados titulares que ocupavam cargos em ministérios e secretarias estaduais e municipais”.

O levantamento analisou os perfis de 295 deputados ativos na rede social. Páginas sem atualizações recentes, de suplentes ou de outros parlamentares que não estão exercendo o mandato não foram consideradas. Mais 24 deputados aderiram ao microblog nos últimos 15 dias. Veja o endereço de todos os deputados ativos no Twitter aqui.

Segundo a pesquisa, os deputados do DEM representam o partido com o maior número de seguidores no Twitter, com 92.191 seguidores. Com cerca de dois mil seguidores a menos, os deputados do PT aparecem em segundo lugar, com 90.224 seguidores. Veja o total de seguidores dos deputados por partido aqui.

A assessoria de imprensa da Câmara dos Deputados também apurou quem são os deputados com maior número de seguidores. Os três deputados que aparecem na frente na lista são do Rio: Fernando Gabeira (PV), Índio da Costa (DEM) e Geraldo Pudim (PR). Veja os quinze deputados com mais seguidores no Twitter aqui.

O número de deputados ativos no Twitter também cresceu, de 247 em janeiro para 295 em maio, passando de 48% para 57% do total de deputados. Novo levantamento concluído pela assessoria hoje e divulgado com exclusividade para o Radar Político mostra que este número já chegou a 319. Entre as maiores bancadas, os mais conectados no Twitter são PT (73,4%) e PSDB (72,4%). Veja aqui o número de deputados no Twitter por partido.

