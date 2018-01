Novo corregedor deve ser anunciado esta semana, afirma Sarney

Agência Senado

Ao chegar ao Senado nesta terça-feira, 26, o presidente da Casa, senador José Sarney (PMDB-AP), disse que o nome do novo corregedor do Senado deve ser anunciado ainda nesta semana. De acordo com o parlamentar, a indicação, que precisa ser aprovada pelo Plenário, está em fase de negociação com as lideranças.

“Acho que nesta semana já teremos um nome. Estamos consultando as lideranças a respeito desse nome”, assinalou.

A necessidade de um corregedor foi novamente colocada em evidência após episódio envolvendo o senador Roberto Requião (PMDB-PR) e um repórter da Rádio Bandeirantes na tarde dessa segunda-feira, 25. Na ocasião, o parlamentar paranaense arrancou o gravador das mãos do jornalista, depois de demonstrar contrariedade com uma pergunta sobre a aposentadoria que recebe como ex-governador do Paraná. O jornalista tentou registrar uma reclamação na Polícia Legislativa do Senado, mas foi informado que a competência sobre o caso seria da Corregedoria da Casa, por envolver parlamentar.

Sarney disse lamentar o ocorrido, mas classificou o episódio como um “atrito devido a um problema de temperamento”. “É um episódio que podia não ter acontecido, um problema de temperamento. Acho que foi um atrito, mas não tem essa conotação de uma agressão à liberdade de imprensa”, afirmou.

Segundo Sarney, a demora na definição de um novo corregedor – cargo vago desde outubro de 2010, com a morte do senador Romeu Tuma – se deve à sobrecarga de trabalho na Casa e à demora para a indicação de nomes pelas lideranças partidárias. “Há uma sobrecarga muito grande. Somos 81 [senadores], temos 12 comissões e 22 subcomissões, de maneira que o cargo de corregedor demanda certa dedicação, e muitos estão comprometidos”, disse.

