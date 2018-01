Nova legislatura toma posse às 15h na Assembleia de SP

Foto: Tiago Queiroz/AE

Os 94 deputados estaduais de São Paulo tomam posse na Assembleia nesta terça-feira, às 15h, com transmissão ao vivo do estadão.com.br. A sessão solene ocorre no plenário da Casa, que fica no Ibirapuera (zona sul da cidade). O presidente da atual legilslatura, Barros Munhoz, do PSDB, comanda a cerimônia, na qual os parlamentares recebem diplomas e a declaração de bens para, em seguida, elegerem a nova Mesa Diretora.

A eleição é por maioria absoluta e aberta no microfone, mas os deputados já têm acordo prévio sobre quem ocupa os cargos. Munhoz deve ser reeleito à presidência da Casa. Os 1º , 2º devem ser, respectivamente, Celso Giglio (PSDB), Roque Barbiere (PTB). O 3º vice-presidente fica entre PPS, PDT, PSC, PSB, PMDB e o 4º entre PPS, PDT, PSC, PSB, PMDB. O cargo de 1º secretário será de Rui Falcão (PT), o de 2º secretário de Aldo Demarchi (DEM, 3º será definido pelo PV, e Telma de Souza (PT) deve ser indicada para a 4ª secretaria.

Quatro deputados eleitos, Bruno Covas (PSDB), Paulo Alexandre Barbosa (PSDB), Edson Giriboni (PV) e Davi Zaia (PPS) foram nomeados para o secretariado do governo Alckmin e se licenciam da Casa. Seus suplentes serão indicados também na sessão desta terça, e sua posse acontece depois.