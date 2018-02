Nora do senador Gim Argello pede exoneração do cargo

Andrea Jubé Vianna

Mariana Naoum dos Santos pediu exoneração do cargo que ocupava no gabinete do senador Gim Argello (PTB-DF). A informação foi confirmada há pouco pela assessoria do parlamentar. Ela é namorada do filho mais velho do senador, Jorge Argello Júnior. No Facebook, ambos afirmam que mantêm um “relacionamento sério”.

A nora de Argello é filha de um empresário famoso de Brasília e foi nomeada assessora parlamentar em 2008, com salário de quase R$ 6 mil, conforme denúncia veiculada na semana passada pela Revista Época. A nomeação contraria súmula editada em outubro de 2008 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que proibiu a contratação de parentes nas três esferas do poder público.

Em dezembro, Argello renunciou ao cargo de relator do Orçamento de 2011 após uma série de reportagens do Estadão, que apontaram a ligação entre emendas orçamentárias de sua autoria, destinadas ao Ministério do Turismo, e institutos de fachada e empresas em nome de laranjas.

Em 2009, na série de reportagens que revelou a existência de mais de 300 atos secretos editados pelo Senado, o jornal O Estado de S.Paulo mostrou que o presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), empregara o namorado de sua neta, Maria Beatriz, e a sua sobrinha, Maria do Carmo de Castro Macieira.