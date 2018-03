No Twitter, Serra diz que governo fez cópia mal feita de sua proposta de campanha

Ricardo Chapola e Daiene Cardoso

O ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB) ironizou nesta sexta-feira, 11, em seu Twitter o primeiro pronunciamento da presidente da República, Dilma Rousseff, em cadeia de rádio e TV na noite da quinta-feira. Serra acusou Dilma de fazer o anúncio do Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica (Pronatec) que, segundo ele, é uma cópia de uma de suas propostas feitas na campanha. De acordo com o tucano, este projeto, apresentado quando disputava a Presidência da República com Dilma, é uma espécie de Prouni do ensino técnico.

Numa série de três posts seguidos no microblog, Serra disse que o governo copiou uma proposta de campanha da oposição que o PT atacou na época. De acordo com o ex-governador, em seu último post, ele afirmou que não esperava o crédito do projeto e aproveitou para alfinetar o governo.”Não esperava que eles dessem o crédito da autoria. Mas é bom saber como funcionam: na campanha, execram, no governo copiam, em geral mal”.

O primeiro pronunciamento de Dilma Rousseff foi dedicado ao anúncio de projetos para a educação e o compromisso do governo com a erradicação da miséria. Além do Pronatec, criado nos moldes do ProUni (Programa Universidade para Todos), a presidente afirmou que o governo vai acelerar a implantação do Plano Nacional de Banda Larga para que as escolas públicas tenham acesso à internet.”Nenhum país poderá se desenvolver sem educar bem o seu jovem e capacitá-lo plenamente para o emprego e para as novas necessidades criadas pela sociedade do conhecimento”, disse a presidente.

Dilma também disse que o governo federal está tomando medidas para corrigir e evitar falhas que têm ocorrido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza as notas do Enem para preencher vagas em universidades federais.