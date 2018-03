No Twitter, internautas protestam contra Amazonino

Ricardo Chapola

SÃO PAULO – Um dia depois do “Então morra” dito pelo prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (PTB), a moradores que habitam uma zona de risco da comunidade de Santa Marta, zona norte do Estado, um contramovimento em protesto à postura do prefeito ganhou força no Twitter.

A mobilização organizada com a hashtag #morraamazoninomorra, em poucas horas, entrou nos Trending Topics, uma espécie de ranking dos assuntos mais comentados na rede do microblog.

Segundo nota emitida pela prefeitura de Manaus, Amazonino teria feito um ‘apelo incisivo’ aos que tinham suas casas nos locais onde 3 pessoas tinham morrido no último domingo, vítimas de desabamentos de terra provocados pela chuva.